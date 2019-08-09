Bakan Soylu, bayram trafiği tedbirlerini denetledi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesi, trafik kazalarının önüne geçmek için, Türkiye'nin 35 farklı noktasında kurulan trafik denetleme noktalarına video konferans yoluyla bağlanarak, karayollarında alınan trafik tedbirleriyle ilgili bilgi aldı. Soylu, denetim noktalarında sürücülerin kurallara uymaları konusunda uyarılmalarını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde 35 farklı uygulama noktasına video konferans yöntemiyle bağlandı. Bakan Soylu, kontrol noktalarındaki yetkililerden trafik durumu hakkında bilgi aldı. Alınan tedbirlerin tatil bitimine kadar uygulanması konusunda talimatlar veren Soylu, karadan ve havadan 9 gün boyunca, toplamda 64 bin 269 ekipte 116 binin üzerinde trafik personelinin görev yapacağını belirtti. Soylu, geçen bayramda meydana gelen kazalar nedeniyle belirlenen noktalarda denetimlerin daha sıkı yapılacağını belirterek, bağlandığı noktalarda, yetkililerden emniyet kemeri takılması, 2 saatte bir 10 dakikalık dinlenmenin tavsiye edilmesi, yasal hız sınırlarına uyma konusunda sürücülerin uyarılmasının çok önemli olacağını hatırlattı. Soylu, trafik ekiplerine, "Biz tatil yapmayacağız, vatandaş tatil yapacak" uyarısında bulunarak, fedakarlıklarından dolayı teşekkür edip, bayramlarını kutladı.

'BÜTÜN İMKAN VE KABİLİYETİMİZLE ALANLARDAYIZ'

Ardından basın mensuplarına bilgi veren Soylu, "Bu bayramda biraz önce de gördüğünüz gibi tüm kritik güzergahlarda bütün araç ve gerekçelerle denetimlerimiz devam etmektedir. Bütün imkan ve kabiliyetimizle alanlardayız. Emniyet kemeri kazalarda olabilecek riskleri en aza indirmek için bizim en önemli aracımızdır. Bu bayramda, "Hayatı korumak için kemerin ses getirsin" kampanyasını yürütüyoruz. Bu kampanyada 31 Ağustos'a kadar, araçta bulunan çocuklara kemerin takılmasını gösterdikleri ve ilgili adreslere gönderdikleri andan itibaren, geçen bayram bisiklet dağıttık, bu bayram scooter ve kask dağıtacağız. İnanıyorum ki bu çocuklarımız açısından iyi bir farkındalık yaratacaktır" dedi.

'CEZADAN ZİYADE İKNA EDEBİLMEK DOĞRU YAKLAŞIM'

Soylu, yorgun araç kullanmamak, hız limitini aşmamak, emniyet kemeri ve cep telefonuyla konuşmamanın altın kuralları olduğunu belirterek, "Cezadan ziyade uyarıyı ortaya koyabilmek ve ikna edebilmek doğru yaklaşım. Bunu arkadaşlarımız mümkün olduğu ölçüler içerisinde yapmaya çalışıyorlar. Yaklaşık 64 bin 269 trafik ekibi ve timi 116 bin 216 personelle birlikte bayramın sonuna kadar bütün arkadaşlarımızla yoldayız. Bizim bir tek amacımız var; o da vatandaşlarımızın bayrama, yolculuklarına, seyahatlerine gidip gelebilmelerini temin edebilmektir" dedi.

'KAZA KARA NOKTALARINDA TEDBİRLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Soylu, bu bayramda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da ekiplere havadan denetim konusunda destek olacağını belirterek, "Kaza kara noktalarında aldığımız ciddi tedbirlerimiz ve denetimlerimiz aynı şekilde devam edecektir. 2 bin 155 kilometre olan otobanlarda hız sınırı denetimlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Özel yük taşıma izin belgesi kapsamındaki araçların 10-18 Ağustos tarihinde trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek. Bu bizim her bayramda uyguladığımız bir kuraldır. Şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslerin terminal ve izin verilen yerler dışında kalkış ve duruşlara izin vermeyeceğiz. Özellikle 02.00-08.00 saatleri arasında ve yine uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı dikkat kaybının olduğu 05.00-08.00 saatleri arasında otobüs sürücülerinin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontrollerin yapılması ve dinlenmelerinin sağlanması hususunda arkadaşlarımıza talimat verilmiştir. Bu bayramda da birçok noktada yaşam tünelleri oluşturduk. Bunlarında faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.

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DHA