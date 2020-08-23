Bakan Soylu: Bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun’da yaşanan sel felaketine dair açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "118 köy yolu kapalıydı 20'si açıldı. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu 40 yerleşim birimine elektrik verildi. Tüm bakanlıklardan 944 personel burada çalışıyor.'' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de konuya ilişkin "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az. ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise, "Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptık" ifadelerini kullandı.



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