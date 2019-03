Bakan Soylu: "Bu toprakların en büyük şifresi tevhittir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke üzerinde büyük oyunlar oynanmak istendiğini belirterek, "Bu toprakların en büyük şifresi tevhittir. Bu toprakların en büyük şifresi birliktir, inançtır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta STK temsilcileri, muhtarlar ve AK Parti teşkilatlarına mensup yöneticiler ile bir araya geldi. Birlikte yenen öğle yemeğinin ardından katılımcılara seslenen Soylu, ülke üzerinde büyük oyunlar oynanmak istendiğini belirterek, "Biliyorlar ki bu millet birlik ve beraberliğini muhafaza ettiği sürece, şu Anadolu medeniyetinin dirliğini, inancını muhafaza ettikleri sürece biz bunlara bir şey yapamayız diyorlar. Hep bizi parçalara ayırmak istediler. Pek çok defa darbe yaşadık. Bizi birbirimizden ayrıştırmak istediler. Bizi köklerimizden kopartmak istediler. Laik-dindar, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, başı açık-başı örtülü diye ayırmak istediler. Sonra bunu bahane edip darbelerle hem devletimizi zayıflatmaya çalıştılar hem de milletimizin üzerinde büyük oyunlar onamak istediler" dedi.

"Bu toprakların en büyük şifresi tevhittir"

Bu toprakların en büyük şifresinin birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Soylu, "1980 darbecileri neden "hem sağdan astık hem soldan astık" dediler biliyor musunuz? Güya adaletli olduklarını anlatıyorlardı da ama büyük pot kırmışlardı. Bize aslında dediler ki "siz bir değilsiniz." Siz farkı düşündüğünüzden itibaren, düşüncelerinizi farklı bir şekilde ortaya koyduğunuzdan itibaren sizi parçalara ayırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. "Biz sizin toptan medeniyetinizi yok etmek istiyoruz." Bu toprakların en büyük şifresi tevhittir. Bu toprakların en büyük şifresi birliktir, inançtır. Dinimizin, geleneğimizin, göreneğimizin, adetlerimizin en büyük şifresi tevhittir" diye konuştu.

"Teröristler başını kaldıramayacak"

Soylu, Mayıs ayında insansız hava araçlarına takılacak yeni aparatlar ile teröristlerin dağlarda başlarını kaldıramayacaklarını ifade ederek, "Türkiye bir taraftan terörle, bir taraftan anarşi ile, bir taraftan ekonomik saldırılar ile, bir taraftan kutsallarımız ve değerlerimize saldırılar ile çok büyük bir baskı altına alınmaya çalışıldık. Bunlardan hep demokrasi ile kurtulduk. Dağlarda 15 bin terör örgütü mensubu vardı. Bunlardan kala kala 700 kaldı, 700. Kimseye söylemezseniz bir şey söyleyeceğim size. Biz böyle söyleyince acaba ne oldu diye çıldırıyorlar. İnsansız hava araçlarına Mayıs ayında bir aparat takıyoruz. Artık teröristler dağlarda bırakın yürümeyi kafalarını bile çıkartamayacaklar. Teknolojinin en uç noktasında olduğumuzu söyleyebilirim. Çok şükürler olsun. Teknolojisi ile donanımı ile iradesi ile en önemlisi şehit cenazelerine gidip sesini çıkartmayan, o asil milletin adabı ile o şehit ailelerinin "bir oğlum daha var, onu da bu ülkeye feda ederim, beni isterseniz ben de gelirim" diyen o babaların, 6 aylık kundaktaki çocuğuna bakarak gözündeki yaşını silen annelerin, en büyük onların payı var" dedi.

"Rabbim yüzünün rabbiyesini almış"

Soylu, "Kürdistan" ifadesini kullanan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'ye gönderme yaparak, "Şimdi adam çıkıp diyecek ki "Kürdistan'da biz kazanacağız. MHP, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz. İstanbul'da verilen her oy, Ankara'da verilen her oy, İzmir'de verilen her oy, Muğla'da verilen her oy, Cizde'den Silopi'ye selam olacak, güç olacak" diyecek ve ondan sonra biz kendi kendimize şu soruyu sormayacak mıyız? Adam bunu söyleyecek. Adamın yüzünde meymenet yok kimse bana kızmasın. Valla meymenet yok yüzünde. Sezai Temelli denen bir adam. Bizim oralarda bir laf söylerler, Sivas'ta söylerler mi bilmem. Rabbim yüzünden rabbiyesini almıştır. Rabbim yüzünden rabbiyesini almış. Demek istiyor ki bize biz onu anlıyoruz. Siz PKK'lı belediyelere el koydunuz, terörün şah damarını kestiniz, siz merak etmeyin biz Kılıçtaroğlu'nun çatısı altında büyük şehirlere sızacağız. Tehlike çok büyük hemşehrilerim. Bunu ne olursunuz kendi hemşehrilerinize de anlatın" diye konuştu.

"Ya tutuklular ya da ölü"

Türkiye'de bulunan DHKP-C liderlerinin ya tutuklu ya da ölü olduğunu söyleyen Soylu, "DHKP-C denen bir terör örgütü vardı. Bunun yurt içerisindeki yöneticileri eğer ülkemizdeseler ya ölüdürler ya da tutuklu. DHKP-C, MHKP-C kalmadı. MKP- MLKP bunların hiçbiri kalmadı. Bunlara tarihin en büyük darbeleri vuruldu. FETÖ, canla başla mücadele ediyoruz. Ülkemizin içinde önemli bir seviyeye getirdik. Sadece ülkemizin içi yetmiyor. Dışarıda da aynı mücadeleyi veriyoruz. Annelerin babaların 12, 13, 14 yaşlarındaki kızlarını evlerinden alıyorlar, dağa götürüyorlar, tecavüz ediyorlar, taciz ediyorlar. Anneler babalar sabahlara kadar ağlıyor. Neye yarar bizim İçişleri Bakanlığımız. Son 30 yılın teröre katılımda en düşük rakamlarındayız, şükürler olsun. Hiç endişe etmeyin. Kuş uçurtmayız oralarda, kuş uçurtmayız. Biz orada kuş uçurtmazken, oradaki fitne tohumlarını teker teker sökerken Türkiye'nin başka yerlerine ekmelerine sizin müsaade etmemenizi burada size söylemek zorundayım. 31 Mart akşamı en ufak bir zafiyete girersek, benden bu ülkede çok var ama bu vatandan bir tane var. 1 Nisan'dan sonra eğer bu zafiyeti yaşarsak 6 yaşındaki çocuklara oralarda valinin, kaymakamın itibarını beş paralık ederler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA