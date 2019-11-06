Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık (3)

'ERDOĞAN OLMASAYDI'

İçişleri Bakanı Salman Soylu, Antalya'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti MYK üyesi Gökcen Özdoğan Enç ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın karşıladığı Bakan Soylu, ilçe başkanları ve parti yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi açıklamada bulunan Bakan Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında koskoca bir siyaset olduğuna işaret ederek, "Eğer 21'inci asrın başında Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında olmasaydı ve biz savunma sanayinde kendi yerli mühimmatımızı yapamasaydık, eğer biz insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarından yoksun olsaydık, bize Resulayn ve Tel Abyad'da bir adım attırmazlardı. Bizim Afrin'e burnumuzu sokturmazlardı" dedi.

366 BİN KİŞİ SURİYE'YE DÖNDÜ

Bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya'nın masaya oturtulduğunu anlatan Soylu, "Bütün dünya sizin özellikle Afrin, Cerablus, Azez, 366 bin kişinin geri dönerek orada sağlık, huzur, eğitim, adalet, güvenlik, tarım bütün bunlarda elde ettiğiniz başarıyı görecek, bunu bir politika olarak kabul ettireceksiniz, bir siyaset olarak kabul ettireceksiniz. Güvenliğinizi alacaksınız. O insanların güvenliğini alacaksınız. Kendi ülkeniz içinde 3 milyon 670 bin insan barındıracaksınız ve ardından o insanlara dünyanın en iyi muamelesini gerçekleştireceksiniz. Yanı başımızda Yunanistan var, 3 binlik kampında 14 bin kişi var. Peki, bunu yönetebilmeleri, hizmet sunabilmeleri mümkün mü? Elbetteki değil. Onun için bu işin başından itibaren dik duracaksınız" diye konuştu.

'AYAĞIMIZI BAĞLARLAR KÖR KUYUYA ATARLARDI'

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu adımları atarken vesayet sistemini ortadan kaldıracaksınız, tarumar edeceksiniz. Devletin ve siyasetin hızlı karar alma mekanizmalarını ortaya koyacaksınız. Bu arada da Türkiye'nin altyapısını hazırlayacaksınız. Bunlardan birini eksik yapmış olsaydık, ayağımızı bağlar, kör kuyuya atarlardı bizi. Tayyip Erdoğan, Ak Parti, Türkiye, devletimiz, siyasetimiz, hükümetimiz bunlardan bir tanesini eksik yapmış olsaydı bizi dünyaya rezil rüsva ederlerdi. Milletimizin içine çıkacak hal bırakmazlardı. Çünkü geçmişte hep böyle oldu. Gazete manşetlerinden, kendi oluşturdukları sivil toplum örgütlerinden, dönem dönem darbelerle, ekonomik saldırılarla, insan ya olur yaptığımız eksiklikleri abartarak, büyüterek, onları sanki dünyanın en kritik krizleri haline döndürerek bunları yaparlardı."

'YORULDU ARTIK HERKES, TERÖRDEN YILDI'

Türkiye'nin terörle mücadelede ne kadar hem etkin hem kararlı hem de bu konuda gözükara olduğunu ortaya koyduğunu belirten Soylu; yol, üniversite, okul, öğretmen, doktor olmayan Doğu ve Güneydoğu'da hepsinin bugün var olduğu ve makus talihinin yenildiğini de belirterek, "Bugün eğer burada huzur varsa Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihinin yenilmesinden kaynaklıdır. Bakın biz oradaki terör sebebiyle belediyeleri görevden alıyoruz, oradaki vatandaşlar huzurlu ve mutlu. Neden huzurlu ve mutlular. Çünkü yoruldu artık herkes, terörden yıldı. Çocuklarının okumasını, mutlu olmasını, meslek sahibi olmasını, sabah evinden çıktığında akşam evine huzur ve rahat içinde dönmesinin nasıl olabileceğinin fotoğrafı ortaya konuldu. 21'inci asrın başından itibaren fotoğrafı ortaya konuldu ve bu aynı şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'TERÖR ORADA, NE DEMEK NE İŞİMİZ VAR'

Ülke dışındaki terörle mücadeleden de bahseden Soylu, "Orta Doğu coğrafyasındaki bu konuyu, huzuru hep birlikte sağlamak bizim mükellefiyetimizdir. Kendi çocuklarımız adına. Dönem dönem "Efendim bizim Suriye'de ne işimiz var." Ee terör orada, ne demek ne işimiz var. Terör orada, milyonlarca insan terör sebebiyle Türkiye'ye geliyor. Eğer biz o problemi orada çözemezsek anlaşılıyor ki bu bizim sahamıza yıkılacak. Bu kadar açık ve net, bunu anlamaktan uzak insanlar görüyorum. Yani anlıyorum ki özellikle anamuhalefet partisi ve karşımızda duran siyasal mahaller halkla çok temas içinde değiller. Aslında halkla çok temasta olsalar meseleyi bütün çerçevesiyle beraber vatandaşımız onlara anlatacak" dedi.

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Kaynak: DHA