Bakan Soylu: Bugünden itibaren kış operasyonlarımıza başlıyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla kış operasyonlarımıza başlıyoruz. Herkes bilsin ki bu kış boyunca dağların tamamı bizimdir" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile askeri personel katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, terörle mücadelede alışılmış, bilindik yöntemleri kökten değiştirdiklerini belirterek, "Stratejimizi değiştirdik, personel ve teknik kapasite planlamamızı değiştirdik. Eskiden akşam haberlerinde, bir terör eylemi haberi verilirken, "Geniş çaplı operasyon başlatıldı" diye bir şey duyardınız. Yani olay olur sonra operasyon başlardı. Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bunu topyekun değiştirdik. "Olay sonrası operasyon" yaklaşımından "kesintisiz operasyon" stratejisine geçtik. Artık birilerinin gelip, bizi vurmasını beklemiyoruz. Sürekli operasyon halindeyiz" diye konuştu.

'KIŞ BOYUNCA DAĞLAR BİZİM'

Bakan Soylu, 2019 yılı için ilkbahar- yaz operasyonlarının tamamlandığını, 12 bin 382 operasyon gerçekleştirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Planlanan operasyon sayımızı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 oranında artırdık. Kış operasyonlarımızın da planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla kış operasyonlarımıza başlıyoruz. Herkes bilsin ki bu kış boyunca dağların tamamı bizimdir. Önemli bir detay da "üst düzey" tabir edilen teröristler noktasındadır. Yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirdiğimiz "üst düzey" terörist sayısı 108'dir. Operasyonlar noktasında özellikle sayın genel komutanımızın bizzat nezaret ettiği "Kıran" operasyonunun başarısına da ayrıca temas etmek isterim. "Kıran" operasyonuna 17 Ağustos'ta başladık ve 4 faz olarak planlandı. Bunların 4'ü de başlamış ve kendi alanlarında devam etmektedir. 4 fazda sürdürülen "Kıran" operasyonu kapsamında 17 Ağustos'tan itibaren şu ana kadar 63 terörist etkisiz hale getirilmiş, 68 mağara ve sığınak da imha edilmiştir."

'TERÖR ÖRGÜTÜ SIKINTI İÇİNDE"

Terör örgütü içinde sıkıntılar olduğunu, teröristlerin köylere inerek, köylülerden kışı geçirmek için gıda temin etmeye çalıştığını; ancak köylülerin, teröristleri geri çevirdiğini belirten Soylu, "Örgütün hem gıda temininde hem de lider kadro temininde sıkıntı çektiği tüm istihbaratlarımda yer alan "husustur. Kendi yazışmalarında, ele geçirdiğimiz bilgi notlarında, bilgisayarlarındaki tüm belleklerinde çaresizlikleri ortadadır. Açlıktan sıkıntı çektikleri, köylülere gidip yalvardıkları, köylülerin onları geri çevirdikleri, böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını, bu kışı nasıl geçireceklerini bilmedikleri o notların hepsinde mevcut" dedi.

'YAKALANAN GÖÇMEN SAYISI YÜZDE 58 ARTTI'

Düzensiz göçmenlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bu yıl yakalanan kaçak göçmen sayısı, geçen yılın ilk 9 ayına göre, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 58 artmıştır. Yunanistan'a geçişlerdeki artış, yüzde 20 seviyesindedir. Yani Türkiye, maruz kaldığı kaçak göç baskısını karşıya yansıtıyor değildir; kendi kapasitesini artırarak, bu baskıyı azaltmaktadır. Keza denizlerde göç sebebiyle yaşanan ölümlerde de çok ciddi azalış söz konusudur. 2015'te denizlerde göç sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 279'dur. 2016'da bu sayı 192, 2017'de 56, 2018'de 93 ve bu yıl içinde 28'dir. Kaçak göç baskısının bu denli arttığı bir ortamda hem bu can kaybı rakamlarının gerilemesi hem de karşıya geçiş rakamlarının aynı oranda artmaması, bu konuyla ilgilenen jandarma, sahil güvenlik ve emniyet teşkilatlarındaki arkadaşlarımızın başarısıdır."

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasının ardından Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, öğrencilere yeni eğitim- öğretim döneminin ilk dersini verdi.

FOTOĞRAFLI

DHA