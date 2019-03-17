Bakan Soylu: Bunlar Kandil'in robotu (3)

NİĞDE'DE DÜZENLENEN MİTİNGE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'daki temaslarının ardından Niğde'ye geçerek AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Soylu, bundan 1,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istendiğini, referandum yapıldığını ve bunu ABD'nin fişeklediğini, Avrupa'nın ise tahrik ettiğini söyledi. Bugün Doğu ve Güneydoğu dahil ülkenin her yerinde huzur olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

'TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'

"Bugün Diyarbakır'dan Şırnak'a kadar, Mardin'den Batman'a kadar, Siirt'e kadar, bir anne gecenin bir yarısında kızını alıp rahat bir şekilde istediği yere gidebiliyor. Hani gelsin PKK rahat gezsin bakalım, hani o PKK'nın vekilleri terörist cenazesine gitsinler de görelim bakalım. Türkiye eski Türkiye değil. 13-14 yaşındaki kızları Kandil'e götürüp o Murat Karayılan'a, o Cemil Bayık'ın masasına meze yapanlara, onlara tecavüz ettirenlerin, burnundan fitil fitil getirmezsem Allah hesabını sorsun."

'BU SENEDİN ALTINDA KİMLERİN İMZASI VAR?'

Karşılarında bir "zillet ittifakı" olduğunu, kendilerinin de Cumhur İttifakı kurduklarını dile getiren Soylu, "zillet ittifakı'na karşı mücadele verdiklerini ifade ederek, "Şunu yapmak istiyorlar, 299 tane PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi yapıyorlar. Adamın biri diyor ki, "Kürdistan'da biz kazanacağız." Kürdistan neresi Allah aşkına. Ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? "AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" diyor. "İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, İzmir'de, Bursa'da, Muğla'da, Aydın'da, Konya'da verilen bütün oylar Cizre'ye, Silopi'ye güç katacak" diyor. Dün akşam bir televizyon programında da Sezai Temelli diye HDP Eş Genel Başkanı var, yüzüne bakıyorsun bir ifade yok, bir kukla. Diyor ki, "İstanbul'da İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a oy vereceğiz, alacağımızı da seçimden sonra alacağız." Sözleşme imzalamış, senet imzalamışlar yani. Bu senedin altında kimlerin imzası var? Bu senedin altında FETÖ'nün, PKK'nın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun imzası var, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var. Bu senedin altında Gezi olaylarını kim yapmışsa, 17-25'i kim yapmışsa, 6-7 Ekim'i kim yapmışsa, 15 Temmuz'u kim yapmışsa, Türkiye düşmanlarının imzası var" dedi.

'TÜRKİYE'YE BİR FİTNE TOHUMU EKMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Yapmak istediklerinin basit olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye'nin önünü alamayacaklarını gördüler. Belediye meclislerine yerleştirdikleri adamların unsurlarını söyleyeyim size, kimisi patlayıcı taşıyan, kimisi PKK'dan hapis yatan, kimisi APO'nun İmralı'dan çıkması için açlık grevine giren, kimisi Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden, kimisi PKK eylemlerinde bulunan. Bütün haraç toplayan, bunların hepsini toplamışlar belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi yapıyorlar. Türkiye'ye bir fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Yarın öbür gün belediye meclis toplantılarında bunlar Allah muhafaza illerimize bir şehit geldiği zaman, belediye meclisi toplanır der ki, "bu şehidimizin adını şu caddeye verelim', bunlar da kafayı kaldıracaklar diyecekler ki "bir dakika, bizim de şurada teröristimiz ölmüştür, biz de onun ismini şuraya vermek istiyoruz" diyecekler. Türkiye'de Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor ve iktidara gelmeyeceğini bildiği, sandıkla gelemeyeceğini bildiği için Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu bildiği için acaba Türkiye'yi nasıl karıştırırım diye. Yapmak istedikleri şey 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmektir. Eğer 31 Mart'ta biz bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan sabahı bu ülkenin Güneydoğu ve Doğu'sunda 6 yaşındaki çocuklara, masum çocuklara taşları verirler, kaymakamları, valileri sokağa çıkarmaz itibarlarını altüst ederler. Bunlara ülkemiz karıştırma imkanı vermeyin. Terörün kökünü kazıyalım."

'SİZDEN GÜÇ, KUVVET VE KUDRET İSTİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu sevdiğine işaret eden Soylu, "Şimdi şu 4,5 yıl için Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin de şu zillet ittifakının kalesinin doksanına çaksın. O zaman görün siz Türkiye'yi, Türkiye sadece yürümeyecek bilesiniz koşar adım istikbale ve istiklale doğru adım atacak. Sizden güç, kuvvet ve kudret istiyoruz. Niğdeliler hem İçişleri Bakanımız olarak hem de bir kardeşiniz olarak söylüyorum; ne olursunuz bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Şu FETÖ'nün şarlatanına bizi güldürmeyin. Elimizi hainlerin karşısında çaresiz bırakmayın" diye konuştu.

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONLARINI YAPTIK'

Bakan Soylu, 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktıklarını belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. 7,2 ton esrar bir günde, 1,5 ton eroin, bin 250 kilogram eroin, bin 200 kilogram eroin bir günde ele geçirdik. 260 bin ton bonzainin milletimize, ülkeye sevk edilmesini engelledik. Sadece yurt içinde operasyon yapmıyoruz, yurt dışında da operasyon yapıyoruz. 2017-2018 PKK'nın şah damarını kestik. 2017-2018'de 10 katrilyon liralık uyuşturucusunu ele geçirdik" dedi.

'BENİM ÜLKEMİN HER TARAFINDA HUZUR GÜVEN VAR'

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güvenliği biraz artırdık Antalya'da turist sayısı 6 milyondu, şimdi 13 milyon 600 bin oldu. Bu yıl 16,5 milyona çıkacak. Mardin'e 2018'de 3 milyon turist geldi. 2019'da Türkiye'nin otellerinde boş yer yok. Kimse yer bulamıyor. Benim ülkemin her tarafında huzur güven var. Bunu bozmalarına izin vermeyin. Aynı zamanda asayişte de büyük adımlar atıyoruz. 2018'de 2017'ye göre evden hırsızlıkları yüzde 35 düşürdük. Sadece PKK'nın FETÖ'nün uyuşturucunun ayağına basmıyoruz. DHKP-C diye bir terör örgütü var. DHKP-C'nin Türkiye'nin her ilinde ilçesinde yöneticisi vardır. Bununla ilgili söylüyorum hepsi ya ölüdür ya da tutukludur. Bu kadar basit. Muhteşem gidiyoruz. İnsansız hava araçlarına şimdi bir yazılım yaptık mayıs ayında bir şey takacağız, bu teröristler bilesiniz bundan sonra değil dağda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Teknolojimizi geliştiriyoruz, ülkemiz emin adımlarla gidiyor. Sizden güç ve destek istiyoruz hedeflerimize ulaşmak için."

FOTOĞRAFLI

DHA