Bakan Soylu bütçe görüşmelerinde konuştu: Türkiye terörle mücadelede tünelin ucuna yaklaşmıştır

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan bakanlıkların bütçe görüşmeleri sürüyor. Bu kapsamda komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçeleri ele alınıyor. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bakan Soylu bakanlığın faaliyetlerine ilişkin olarak ise şu bilgiler verdi. Bakan Soylu, "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır." dedi.

YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 320'YE DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi.

42 BİN KİŞİ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin kişinin görevlerine iade edildiğini bildirdi.

102 BİN OPERASYON YAPILDI

Bakan Soylu, "Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı" dedi.

FETÖ OPERASYONLARINDA 292 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soylu, Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişinin gözaltına alındığını, 96 bin kişinin de tutuklandığını açıkladı.