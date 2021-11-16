Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailli çift hakkında ilk kez konuştu!

Geçtiğimiz günlerde Çamlıca Kulesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu fotoğrafladıkları iddia edilen İsrailli çift önce gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İkilinin çektikleri fotoğrafları "Aile" adlı anlık mesajlaşma uygulamasından bazı kişilere gönderdikleri tespit edilmiş, mesaj içeriklerinde ise, Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi ile Erdoğan’ın konutu arasındaki mesafenin yanı sıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilere yer verildiği görülmüştü. Olayların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama gelmedi ancak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaya dair ilk kez konuştu.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ, MAHKEME SÜRECİDİR"

Soylu, İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarındaki İhsan A.'nın tutuklanmasına ilişkin olaya dair, sürecin devamının mahkeme süreci olduğunu hatırlatarak, "Birtakım çekimler yaparken Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konutunu, ikametini de çekmişler. Sadece bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar, bununla da yetinmemişler aynı zamanda işaretlemişler. Bunu orada gören güvenlik unsurları, meseleye müdahale etti. İş, eldeki bilgilerle savcılıklara intikal etti. Burada da savcılıklar kanun, hukuk çerçevesinde bir değerlendirme ortaya koydular, tutuklama gerçekleşti. Bundan sonrası süreç, mahkeme sürecidir. 'Siyasal ve askeri casusluk' suçu diyebileceğimiz bir değerlendirme var. Mahkemeler ilerleyen süreçte, kendi kararlarını vereceklerdir" ifadelerine yer verdi.