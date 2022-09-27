Bakan Soylu, Demirtaş'a sert çıktı: "PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı alıntılayarak, “O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun” ifadelerine yer verdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Soylu, Demirtaş'a sert çıktı: "PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun"

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin’de polisevine PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadığını duyurmuştu.

Bakan Soylu, Demirtaş'a sert çıktı: PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun

"EN GÜÇLÜ ORTAKLIK SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

Demirtaş’ın yaptığı paylaşımın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bahsi geçen paylaşımı alıntılayarak, “Katil Demirtaş! Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin’deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış. O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır” ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, Demirtaş'a sert çıktı: PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun

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