İçişleri Bakanlığı'ndan 6.8'lik depreme ilişkin açıklama yapıldı. Soylu, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bakan Soylu ise depremle ilgili, "Elazığ Sivrice ve Maden bölgeleriyle irtibat kurduk. Bütün arkadaşlarımız görevleri başındalar. Sivrice'de 4-5 yıkık bina var. Can kaybı bilgisi henüz gelmedi. Yaralanmaların olduğu bilgisini aldık. Malatya Pötürge'de bir kaç binanın yıkıldığı bilgileri geldi. Malatya Doğanyol'da bir kişi hayatını kaybetti." açıklamasında bulunmuştu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Soylu bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Malatya'da 2, Elazığ'da 2 olmak üzere toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.