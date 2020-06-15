Bakan Soylu, depreme böyle yakalandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 09.51'de meydana gelen 5,6 şiddetindeki artçı depreme yakalandı. Bakan Soylu ve beraberindeki heyetin depreme yakalanma anı ise kameralara yansıdı.
Bingöl'de şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre 09.51'de Bingöl bir kez daha sallandı. İlk belirlemelere göre depremin 5.6 şiddetinde olduğu tespit edilirken, yine korku dolu dakikalar yaşandı.
Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki kalabalık, depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşandı.
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