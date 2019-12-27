Bakan Soylu, depremin yaşandığı Elazığ’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4.9 şiddetinde depremin yaşandığı Elazığ'a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'ın merkez üssü olarak açıkladığı 4.9 şiddetinde depremin yaşandığı Elazığ'a geldi. Uçağı havalimanına inen Bakan Soylu'yu il protokolü karşıladı.

Havalimanından ayrılıp, bir camide cuma namazı kılan Soylu, depremin merkez üssü Sivrice ilçesi Gözeli köyüne gitmek üzere hareket etti. Gözeli köyünde 3-4 evin deprem nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA