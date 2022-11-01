Bakan Soylu duyurdu: 12 Kasım'da telefonunuza mesaj gelecek! Ülke tatbikatına hazır olun

İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu konuşmasında Türkiye genelinde tatbikat yapılacağını bildirdi.
"ÜLKE TATBİKATI YAPACAĞIZ"
Bakan Soylu söz konusu tatbikat hakkında bilgi vererek, "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar Tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.
Öte yandan yarın Düzce depreminin 23.yıl dönümü kapsamında tatbikatta yapılacak.