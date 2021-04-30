Bakan Soylu duyurdu: 221 kg. toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerinin 221 kg. toz esrar ele geçirdiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilo toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun."