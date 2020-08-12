Bakan Soylu duyurdu! "Amanoslar Yıldırım-5 Operasyonu" başladı

Terör örgütünün ülke gündeminden çıkarılması için yurt içinde operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca Hatay ilinde Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 448 personel görev alıyor.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Yaklaşık 1448 personelimiz, jandarmamız, jandarma özel harekatımız, jandarma komandolarımız, polis özel harekatlarımız ve güvenlik korucularımız, Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 operasyonuna başladılar. Allah kazadan beladan esirgesin. Allah hayırlı neticeler almayı, teröre karşı muzaffer olmalarını sağlasın. Dualarımız budur." dedi.

Açıklamalarını sürdüren Soylu,"İnşallah bu yaptığımız operasyonlarla birlikte Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar, Terörü destekleyerek, terör kamplarına giderek, Kandil'e giderek müzakere yapanlara bu millet birliği ile beraberliği ile vakarı ile ve devlet geleneği, millet bütünlüğü ile gerekli cevabı verecektir." diye konuştu.

Bakan Soylu sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Terör örgütleriyle petrol pazarlığı yapanlar, terör örgütleriyle o bölgede yönetim pazarlığı yapanlar, dersini alacaktır. Milletimizin bu konuda hiç bir derdi olamasın. Tarihimizin en güçlü dönemindeyiz."