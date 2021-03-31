Bakan Soylu duyurdu: Atatürk büstüne saldıranlar yakalandı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da Atatürk heykellerine zarar veren kişilerin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

"TÜRK POLİSİ YAKALAR"

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Atatürk heykellerine saldıran kişilerin yakalanarak gözaltına alındığını belirterek, "Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer. Türk polisi yakalar" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı...



Türk polisine koskoca bir alkış ???



İki gündür üstün bir teknik kullanarak

yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer



Türk polisi yakalar ? @EmniyetGM — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) March 31, 2021

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi’ndeki Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu, Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesinde Atatürk büstüne saldırılar olduğu ortaya çıktı. Üç farklı okulda bulunan Atatürk büstlerinin üstüne ve okul duvarına spreyle yazılar yazıldı. Saldırıda bulunanlar bir de sayfalarca mektup bıraktı. Nefret içeren mektupta, “Okullarda İslamı öğretmek yasak. Atatürk’e tapan insanlar yetiştirmek putperestliktir” gibi ifadeler yer almıştı.