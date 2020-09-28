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  3. Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada kırmızı kategoride aranan teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması şu şekilde;

"İki önemli haber...

1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.

2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik...

Avuç açma Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun..."

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


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