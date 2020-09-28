Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada kırmızı kategoride aranan teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması şu şekilde;
"İki önemli haber...
1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.
2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik...
Avuç açma Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun..."
Ayrıntılar geliyor...