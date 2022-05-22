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Bakan Soylu duyurdu! "İstanbul'da 590 kilogram uyuşturucu yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "İstanbul'da 590 kilogram uyuşturucu yakalandı" dedi.

Bakan Soylu duyurdu! "İstanbul'da 590 kilogram uyuşturucu yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak, İstanbul'da son 2 günde toplam 590 kilogram uyuşturucu yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da 590 kilogram uyuşturucu yakalandı

"İSTANBUL EMNİYETİMİZE TEBRİKLER"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "İstanbul’da son 2 günde Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda 248 kg esrar, 170 kg metamfetamin, 123 kg kimyasal madde, 42 kg marihuana, 7 kg eroin ele geçirildi. 12 kişi gözaltında. İstanbul Emniyetimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da 590 kilogram uyuşturucu yakalandı

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