Bakan Soylu duyurdu: Kandil'e yazılan rapor ele geçirildi, yazışma dilleri Türkçe!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da katıldığı Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda önemli açıklamalara imza attı. Kandil'in Saha Sorumlusu'na gönderilmek istenen bir raporun özel birimlerce ele geçirildiğini ve bu rapordan anlaşıldığı üzere PKK'nın iç yazışma dilinin Türkçe olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "PKK bizim mühendis olacak çocuklarımızı kaçırdı." ifadeleriyle terör örgütü ve ona yardım ve yataklıkta bulunan batılı devletlere ateş püskürdü.

"İTİRAFÇILAR BU GERÇEĞİ GÖSTERİYOR; FETÖ, PKK'NIN ÜST AKLIDIR"

Ülke içinde hareket edemeyen PKK terör örgütü için sınır ötesinde yeni bir alan oluşturulmaya çalışıldığını ve PKK'yı, dünyaya iyi huylu bir tümör gibi lanse edildiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bunu yapanların örgüte verdiği desteğin tırlar dolusu silahlardan ibaret olmadığını, batılı ülkelerin şiddetli bir şekilde uluslararası reklam kampanyaları yürüttüğünü, bu ülkelere sürekli çağrıda bulunduğunu ancak onların adım atmadığını ifade etti.

"Batılı ülkedeki bazı mahfiller PKK'nın diasporası haline gelmiştir. FETÖ, PKK'nın üst aklıdır. Bunu gelişi güzel söylüyor değilim. Her itirafçı, her söylem bize bu gerçeği göstermektedir. Birbirlerine alan açmaları, kol kola girmeleri, FETÖ'den sonra PKK'nın sahayı doldurmaya çalışması en net göstergelerdendir." ifadelerini kullanan Bakan Süleyman Soylu, ortaya konan tüm kirli planların karşısında ülkemizin direndiğini, güçlendiğini ve onları bastırdığını dile getirdi.

"HER MİLLETİN VE LİDERİN HARCI DEĞİL"

PKK'nın içerideki eylem faaliyetlerinin kısıtlı olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, silahlı terörist sayısının yurt içinde yüzde 83 oranında azalarak 300'ün altına düştüğünü, örgüte katılımın, tarihin en düşük, kopmaların ise en yüksek seviyede olduğunu belirterek, "2019'da 132 kişi PKK'ya katıldı. 2020'de bu sayı 53 oldu. 2021'de ise 2 kişidir. 53 kişinin katıldığı 2020'de 243 oldu.

Yani katılım sayısının 5 katı. Elbette biz bunu rastgele yapmış değiliz. İstikrar ve içeride geliştirdiğimiz kapasitenin sonucudur. 90'ların Türkiye'sinden 28 Şubat'ın tokatını yemiş bir ülkenin böyle bir coğrafyada böyle bir konuma gelmesi her milletin ve liderin harcı değildir." şeklinde konuştu.

"KURULDUĞU LANET GÜNDEN BERİ 6 BİN 21 SİVİLİ KATLETTİLER"

PKK'nın iç yazışma dilinin Türkçe olduğunu söyleyen Bakan Soylu, istihbarat birimlerinin sözde 'Kandil Saha Sorumlusu'na yazıldığı anlaşılan bir raporu ele geçirdiğini, sayfalarca yazıda tek bir karalama ve hata olmadığını ifade ederek, "Mühendis olacak çocukları kaçırdılar. Dünyanın en verimli yaylalarına terörü musallat ettiler.

Kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 sivili katlettiler. Bunların içinde yaşlı kadınlar, anneler, babalar, çocuklar, işçiler, imamlar, çobanlar, öğretmenler, mühendisler, yol işçileri, duvar işçileri, kundaktaki bebekten, camideki dedeye kadar katlettiler. Gencine uyuşturucu sattılar, aslan gibi jandarmayı, korucuyu şehit ettiler. Bizim bu meselede kafamız karışık değildir. Kimse bu yapılara sempati ile bakmasın. Biz büyük bir devletiz. Allah'a şükür ne yaptığımızı biliyoruz." dedi.