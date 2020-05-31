Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Kazan vadisi sorumlusunun da arasında olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Kazan vadisi sorumlusunun da arasında olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:
''Kahraman jandarma’mız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı!
Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz...
Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu...
Rahat uyuyun...
J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca
J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış''
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