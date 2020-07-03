Bakan Soylu duyurdu: Söndürme çalışmaları tamamen sona erdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada "(Sakarya'daki patlama) Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi. 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

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Bakan Koca'dan Sakarya Hendek'teki patlamaya ilişkin yeni açıklama