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  3. Bakan Soylu duyurdu: Söndürme çalışmaları tamamen sona erdi

Bakan Soylu duyurdu: Söndürme çalışmaları tamamen sona erdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya Hendek'teki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi. 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Bakan Soylu duyurdu: Söndürme çalışmaları tamamen sona erdi


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