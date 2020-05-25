Bakan Soylu gözyaşları içinde anlattı: "Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca..."

Soylu'nun canlı yayında anlattıkları izleyen herkesi duygulandırdı. Soylu, evinde yer alan bir dolapta şehit ailelerinden gelen mektuplar olduğunu ve içlerinden bir tanesinde 7-8 yaşlarında bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Bakan Soylu, şehit çocuğunun "Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca" diye yazdığını gözyaşlarıyla anlattı.

ŞEHİT AİLELERİNDEN GELEN MEKTUPLARDAN BAHSETTİ

Soylu şehitlerden, şehit ailelerinden ve şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti. Soylu, evindeki bir dolapta nelerin yer aldığını açıkladı.Soylu bir şehit çocuğunun yazdığı mektupta neler yazdığını şöyle anlattı:

ONUN KANINI YERDE BIRAKMAYIN SÜLEYMAN AMCA

"Arka odamda bir şeyim var. Dolap gibi bir şey. Vitrin derler ya. Dolap gibi bir şey. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar. Mektuplar! Şehitlerinde, her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var. Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuk tanırım da şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış.

Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca. Şimdi tabii bu…" Soylu'nun bu anısını anlattığı anlarda gözünde yaşlar akması dikkat çekti. Bu anlar izleyenleri de duygulandırdı.