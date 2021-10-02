Bakan Soylu gözyaşlarına hakim olamadı: "Acaba makam bizi değiştiriyor mu?"

Bursa Büyükşehir Belediyesi öksüz ve yetim çocukların hayallerini anlattığı "Çocukların Düşü Bursa'nın Gülüşü Projesi" gerçekleştirdi. Çocukların hayallerini anlatan mektuplar yazarak katıldıkları programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı. Soylu programda konuşma yaptığı esnada, yıllar önce gerçekleştirdiği Sudan ziyaretinden bahsetti. Sudan'lı bir yetim kızla muhabbetini anlatan Soylu, "Bir genç kız gördüm, 20 yaşında. 'Ne işin var burada?' dedim. 'Ne kazanıyorsun, nerede çalışıyorsun?', 'Bir şey kazanmıyorum.' dedi. O yetim çocukları burada yalnız bırakamayız. Dünya adaletten koptukça ve birileri Batı'ya tapındıkça Allah onları uyaracak ve Allah onlara doğruyu gösterecek." ifadelerini kullanmasıyla, göz yaşlarına hakim olamadı.

"ACABA MAKAM BİZİ DEĞİŞTİRİYOR MU?"

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki anlamlı programda konuşan Soylu, bu dünyayı bir sınav dünyası olarak gördüklerine ve makam ve zenginliğin insanlığı değiştirebilir mi sorularına da dikkat çekerek, "Yetim başı okşayanı ödüllendiren bir inancın mensuplarıyız, buradan hiçbir zaman ayrılmayız. Bizatihi düşünmek, bir araya getirmek ve bir arada olmak bile inanıyorum. Bizim için hem bu dünyada hem de öteki dünyada büyük ama çok büyük bir sorumluluktur ve görevdir. Biz bu dünyayı bir sınav dünyası olarak görüyoruz. Acaba makam bizleri değiştiriyor mu, acaba para, pul, zenginlik, servet bizi değiştiriyor mu, acaba fiziki halimiz bizi değiştiriyor mu, acaba zenginliklerimiz kadar kayıplarımız da bizi değiştiriyor mu? Esas dünya ahir, öteki taraf. Acaba zengin oluyoruz da komşularımızı unutuyor muyuz? Acaba biraz varlıkla buluşuyoruz da dünümüzü, geçmişimizi unutuyor muyuz” ifadelerini kullandı.