Bakan Soylu haberini verdi! "Amanoslar Yıldırım-5 Operasyonu" başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay'ın Amanos dağlarında terör örgütüne karşı düzenlenen Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay ilinde Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Operasyonda; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 448 personel görev alıyor.

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