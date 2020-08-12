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  3. Bakan Soylu haberini verdi! "Amanoslar Yıldırım-5 Operasyonu" başladı

Bakan Soylu haberini verdi! "Amanoslar Yıldırım-5 Operasyonu" başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay'ın Amanos dağlarında terör örgütüne karşı düzenlenen Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay ilinde Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Operasyonda; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 448 personel görev alıyor.

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12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:06
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