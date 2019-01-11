Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen "Sporla Kal Güvende Kal" projesinin üçüncü buluşmasında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı konuşmada uyuşturucuyla müdahaleye değindi.

Dünyadaki uyuşturucu arzında büyük artış olduğuna işaret eden Soylu, uyuşturucunun coğrafi konumu itibarıyla Türkiye üzerinden doğu ve batı arasında transfer edildiğini anlattı. 2018 Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre Avrupa Birliği erken uyarı sistemine dahil sentetik uyuşturucu madde tipi sayısının 670 olduğunu belirten Soylu, bunların yüzde 70'inin son 5 yıl içinde listeye dahil edildiğini bildirdi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE İÇİN "UYUMA" İSİMLİ BİR APLİKASYON GELİŞTİRDİK

"Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla bildirebilmeleri için 'Uyuma' isimli bir aplikasyon yaptık" diyen Soylu, "Şu ana kadar 26 bin 178 kişi bu uygulamayı indirdi ve 2 bin 405 ihbar yapıldı. Henüz bu bir başlangıç ama sayı halen çok az. Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin. Bildirdiği andan itibaren çok kısa süre içerisinde emniyet görevlilerimiz olay yerinde olmaktadır. Gördüğü şüpheli durumları mutlaka bu uygulama üzerinden bize bildirsin" açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, "Narko-rehber" ve "Narko-tır" gibi projelerle önemli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini de hatırlattı.

Uyuşturucu terörüyle karşı karşıya olunduğunu ve buna karşı topyekun mücadeleyi ortaya koyduklarını kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu konusunda her birimizin panik halinde olması lazım. Narkolog Projesi ortaya koyduk. Son 6 ayda 7 bine yakın uyuşturucu kullanan insanla yüz yüze anket gerçekleştirdik. Maalesef uyuşturucunun kullanım alanları sıralamasında ilk sırayı yüzde 40,7 ile insanların kendi evleri alıyor. İkinci yer yüzde 24,6 ile metruk binalar."

Gençlere de uyarılarda bulunan Soylu, "En kıymetlimiz sizlersiniz. Onun için genç nüfusumuzu bizim bir avantajımız değil, bu melanetlerle karşı karşıya bırakıp dezavantajımız haline getirmeye sizler de fırsat vermeyin" şeklinde konuştu.

UYUMA APLİKASYONU NEDİR?

T.C. İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele aplikasyonudur. Uyuşturucuya karşı geliştirilen yerli bir mobil uygulamadır. Vatandaşlar bu uygulama ile ihbarda bulunduklarında narkotimler sokak sokak gelen her ihbarın peşine düşecek.