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  3. Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır; ekşi yemedim karnım ağrımıyor

Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır; ekşi yemedim karnım ağrımıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır; ekşi yemedim karnım ağrımıyor

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplanan Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve diğer yetkililer de katıldı. 

TBMM Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aklanacak ne yaptım. Adamın birisi bir söz söylüyor. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Bu ülkede terörle mücadele de kimlerin karnını ağrıttığımızı biliyoruz. Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz .Biz intikam alınacak adımlarız. Bu ülkeyi başka noktaya getirmeye çalışıyorlardı. Bu ülkeyi terörün vesayeti altında devam ettirmeyi düşünüyorlardı. İzin vermedik. Bunlar uluslararası projeleri." ifadelerini kullandı.

"Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin." diyen Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün 27 mayıs türkiyede yalan ve iftiralar üzerinden başbakan asıldı bakanlar asıldı. 27 mayıs süreci günceldir."

RİZE'DEKİ OLAYLAR

Konuşmasında Rize'de yaşanan olaylara da değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin olarak "Burada provakasyona açık adım atıldığı ortada. Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım. Bir şey olur mu diye." ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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