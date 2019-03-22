Bakan Soylu: İmzaladıkları sözleşmeyi kamuoyu bilecek (4)

'PKK'NIN TÜRKİYE'DE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ KALMAMIŞTIR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nevşehir'de düzenlenen mitingde, PKK ile mücadeleye değinerek, "PKK'nın Türkiye'de üst düzey yöneticisi kalmamıştır. Ben Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a çağrıda bulunuyorum. Gelin adamlarınıza sahip çıkın. Bakın dağlarda 700 kişi var. Mağaralarda sıçan gibi saklanıyorlar. Gelin de onlara yöneticilik yapın" dedi.

Diriliş Meydanında düzenlenen mitinge katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halka seslendi. Zorlu bir dönemden geçildiğini belirten Soylu, "Artık önemli bir zaman dilimine giriyoruz ve bu zaman dilimi hem coğrafyamız için hem milletimiz için hem de gelecek nesillerimiz için çok önemlidir. Biz neden bu mücadeleyi yapıyoruz? Şu nesillerin çektiklerini gelecek nesiller çekmesin istiyoruz. Bıktırdılar bizi. Yordular bu ülkeyi. Bu ülkede Başbakan astılar. Bu ülkenin kutsal değerlerine saldırdılar. Hep küçük gördüler. Neymiş başı açı, başı örtülü. Bizi yıllarca bununla uğraştırmadır mı? Bu ülkenin insanlarını hep birbirine düşürdüler. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, layık, dindar. Bugün artık başı açık da, kapalı da Meclis'e giriyor. Ne oldu? Ülke battı mı? Ülke parçalandı mı? Cumhuriyetimiz ve milletimiz daha da güçlendi" ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNE PUSU KURANLARA GÖZ AÇTIRMAYIZ'

PKK konusuna değinen Soylu, "Bu ülkenin birliğine ve beraberliğine pusu kuranlara göz açtırmayız. Tepelerine bineriz. 13-14 yaşındaki kızları alıp Güneydoğu'da dağa çıkarıp o hayvan Murat Karayılan ve Cemil Bayın'ın masasına meze yapanların burnundan fitil fitil getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkede terörle mücadele ediyoruz. Arkalarında kim olursa olsun bunların başlarını ezeceğiz. İçişleri Bakanı böyle laf eder miymiş. Ne yapacağız. Ben bunlara söylüyorum. Sizin terörist cenazelerine katılmanıza müsaade etmeyiz. Geçen gün hapishanede bir terörist öldü. Sonra bunların vekili. Ben bunlara milletvekili demem. Bunlar PKK'nın vekili. Bunlar asil milletin vekili olacak karaktere sahip değiller. Bunlar Kandil'in robotlarıdır" dedi.

'ULAN SİZİ YÜRÜTEN ADAM DEĞİLDİR'

HDP'li milletvekillerini eleştiren Soylu, "Bunlar Diyarbakır'da terörist cenazesini karşılayıp, defnedecekler. Emniyet Müdürünü aradım. "Havalimanının yanına yaklaştırmayacaksınız. Mezarlığın 1 kilometre yakınına kimseyi yaklaştırmayacaksınız" dedim. Buna bizim tahammül etmemiz mümkün değildir. Bize kızıyorlar. Ne yapacaklar? Yapacakları şuymuş; İstanbul'dan bunların vekilleri 15 şehre yürüyecekler. Sonra Diyarbakır'a gidecekler. Diyarbakır'da Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için eylem yapacaklar. Ulan sizi yürüten adam değildir. Yürüyebilirler mi? Yürüyemezler. Bugün ülkemizin Güneydoğusunda 24 saat huzur var. Bugün bu huzuru çekemeyenler Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'ÇOK TEHLİKELİ OYUN OYNUYORLAR'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisini eleştirdiğini kaydeden Soylu, "Temel Karamollaoğlu geçen bana diyor ki "Ey İçişleri Bakanı Türkiye'nin en ahlaksız kampanyası yapılıyor" diyor. Nevşehirliler ahlaksız olan ben miyim? Yoksa Necmettin Erbakan hocanın milli görüşünü 2 tane milletvekili almak için PKK'ya sırt dayayan mıdır? Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Bugüne kadar HDP'nin ve PKK'nın belediyesini alamadığı 2 il Şanlıurfa ve Adıyaman'dı. Saadet Partisi orada aday gösterip birbirleriyle kol kola, omuz omuza giriyorlar. Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan Şanlıurfa'da ev ev dolaşıyor. Kime? Saadet Partisinin ortak adayına oy kazandırmak için yapıyor" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ 4,5 YILA FİTNE TOHUMU EKİYORLAR'

HDP Genel Başkanı Sezai Temelli'nin sözlerini eleştiren Bakan Soylu, "Sezai Temelli diyor ki; "Kürdistan'da biz kazanacağız" Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Peki CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Genel Başkanı'nın çıkıp bunlara "Siz hangi Kürdistan'dan bahsediyorsunuz" dediğini duydunuz mu? Tezgah açık. Tezgah "Siz bizim 94 belediyemizi görevden alırısınız ha, biz de sizin belediyelerinizi karıştıralım da görün" diyorlar. Türkiye'yi büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya getirecekler. Allah muhafaza telafisi mümkün olmayacaklar olaylar ortaya çıkar. Önümüzdeki 4,5 yıla fitne tohumu ekiyorlar" dedi.

'DHKP-C'NİN TÜRKİYE'DEKİ YÖNETİCİLERİ ÖLÜ YA DA TUTUKLUDUR'

PKK terör örgütünün liderlerine çağrıda bulunan Soylu, "DHKP-C terör örgütünün Türkiye'de örgütleri vardı. Türkiye'de bulunan bütün yöneticileri ölü ya da tutukludur. PKK'nın Türkiye'de üst düzey yöneticisi kalmamıştır. Ben Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a çağrıda bulunuyorum. Gelin adamlarınıza sahip çıkın. Bakın dağlarda 700 kişi var. Mağaralarda sıçan gibi saklanıyorlar. Gelin de onlara yöneticilik yapın. Gelin de bizim evlatlar sizi nasıl parçalayacak görün" diye konuştu.

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DHA