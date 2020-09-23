Bakan Soylu İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehirlerin kimliğiyle ters düşmeyecek binalar yaptık. Özellikle 7'si il merkezinde 106 hükümet konağını tamamladık, 36'sının da inşaatını devam ettiriyoruz." dedi. Soylu, Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. İhtiyacı tam karşılayan, çalışanların performansına katkıda bulunacak şirin, akıllı ve estetik binalar oluşturmaya çalıştıklarını belirten Soylu, "Şehirlerin kimliğiyle ters düşmeyecek binalar yaptık. Özellikle 7'si il merkezinde 106 hükümet konağını tamamladık, 36'sının da inşaatını devam ettiriyoruz." diye konuştu.

"DOĞAL AFETLER İÇİN MOBİL EKİPLER OLUŞTURDUK"

Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığının, bina ve arsa üretmenin yanı sıra güvenlik kulübelerinden, binaların iç tefrişatına, lojistikten tadilat ihtiyaçlarına kadar pek çok görevi olduğuna işaret eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2007 öncesinde yapılan 2 bin 202 hizmet binasını deprem dayanıklılığı açısından inceledik. Bunlardan 1257'si için sorumluluktan kaçmadan yıkım kararı aldık. 547'si için de güçlendirme kararı verdik. Ayrıca doğal afetlerde hızlı şekilde yapı inceleme ve hasar tespiti yapabilmek için dışarıda gördüğünüz araçlar özel teçhizatlarla donatılarak mobil ekipler oluşturduk. Ocak ayındaki Elazığ depreminde Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binamız hasar görmüştü. Bunu 3 ay içinde yeniledik ve hizmete açtık. Giresun'da da Dereli İlçe Emniyet Müdürlüğümüz hasar görmüştü, bunun da yıkımını tamamladık. Yenisinin ihale çalışmaları sürüyor."

"MESELE SADECE DOĞU VE GÜNEYDAOĞU'DA DEĞİL"

Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da lojman konusunda daha fazla adım atmaları gerektiğini dile getirerek hem emniyet hem de jandarma teşkilatlarında buna ihtiyaç olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığının rotasyon bakanlığı olduğunu ifade eden Soylu, "Çakılı kadro bakanlığı değil. Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete ve sahil güvenliğe kadar arkadaşları boyuna Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bölgesel farklılıklar var. Bütün bunları ortaya koyacak bir değerlendirmeyi disiplinle sağlamaya çalışıyoruz. Bazı yerler var kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin Bodrum'da bir polisimiz parayla kiralık ev bulsun. Sadece mesele Doğu ve Güneydoğu değil." diye konuştu.