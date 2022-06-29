Bakan Soylu "Kaçamayacaksınız!" diyerek duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan güzel haberi duyurdu. Açıklamaya göre, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından güzel haberi paylaştı. Bakan Soylu, EREN Abluka-2 operasyonu kapsamında Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"4 TERÖRİST DAHA SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ"
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaçamayacaksınız! EREN Abluka-2'de; Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz! Kahraman evlatlarımıza tebrikler" ifadelerine yer verdi.
"Kaçamayacaksınız!"— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 29, 2022
EREN Abluka-2'de;
Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda
4️⃣ TERÖRİST DAHA
SİLAHLARIYLA BİRLİKTE
???????❗
Kahraman evlatlarımıza tebrikler?