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  3. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den?

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun militan sözlerini bir kez daha ele alarak ateş püskürdü. Bakan Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den?" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den?

Bolu'da "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı"nda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "militan" sözlerine bir kez daha tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den?" ifadelerini kullandı.

"BİZ AYNI ÜLKENİN EVLATLARI DEĞİL MİYİZ?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuştu. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadelerine bir kez daha sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" dedi.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den?

"TÜRKİYE'Yİ TERÖRLE SINAYACAKLAR"

Terörle mücadele gelinen noktayı dile getiren Soylu, Türkiye'nin devamlı surette sınanmak isteyeceğini belirterek şu sözleri kaydetti:

"Nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Çerçevesi vesayet kurumları ile belirlenmiş bir alan içerisindeydik. Türkiye altyapısını ve demokrasisini tahkim ederek güç oluşturdu. Türkiye'nin ilgi alanları etki alanlarına dönüştükçe Türkiye'yi terörle sınayacaklardır."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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