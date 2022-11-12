Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Düşmüş bir LGBT peşine, erkeklerle erkekleri evlendirecek, kadınlarla da kadınları"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Eskişehir'de katıldığı programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçardaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı eleştirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Eskişehir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Teşkilat Akademisi'ne katıldı. Burada Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Bakan Süleyman Soylu, Türkiye Yüzyılı'nın sadece 780 bin kilometrekarelik alanı kapsamadığını, çevredeki coğrafyaları da kapsadığını belirtti.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Düşmüş bir LGBT peşine, erkeklerle erkekleri evlendirecek, kadınlarla da kadınları

"HERKES HUZUR İÇİNDE OLURSA BİZ HUZUR ADASI OLURUZ"

Türkiye'nin büyük işler yaptığının altını çizen Süleyman Soylu, "Bu işler burada bitmez. Tam da Türkiye’nin 100. yılı bu yüzden var. Biz büyük bir coğrafyayız. Bakın Türk Devletler Teşkilatı’nda o fotoğrafın dünyaya verdiği güven var, bir de birilerine verdiği endişe var. İşte o fotoğraf bize başka bir anlayışı sağlamalıdır. Bir taraftan Erbil, bir taraftan Bağdat, Şam, İslamabat, hatta Tahran, herkes huzur içerisinde olursa biz bir huzur adası oluruz. Türkiye 100 yılı sadece 780 bin kilometrekareye ait değildir” diye konuştu.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Düşmüş bir LGBT peşine, erkeklerle erkekleri evlendirecek, kadınlarla da kadınları

"MERAL AKŞENER’LE PERVİN BULDAN TAM BİR TANTANACI"

Soylu, HDP Genel Başkanı Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kavga varmış hissi verdiğini ifade ederek bu iki ismi eleştirdi. Soylu şunları söyledi: “Meral Akşener’le Pervin Buldan tam bir tantanacı. İstanbul Büyükşehir Belediye genel müdürlüklerini paylaşırken kavga etmiyorsunuz. Ankara Belediyesi’ndeki ihaleler tıkır tıkır giderken kavga etmiyorsunuz ama güya kendi aranızda bir kavga varmış hissi vererek milletin cebinden bir şeyleri koparmaya, ütmeye çalışıyorsunuz. Sizin bu yalanınıza kim inanır? İkinizin de patronu aynı. PKK’nın da, HDP’nin de patronu Amerika İYİ Parti’nin, Meral Akşener’in patronu Amerika. Bu kadar basit.”

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Düşmüş bir LGBT peşine, erkeklerle erkekleri evlendirecek, kadınlarla da kadınları

"KEMAL KILIÇDAROĞLU DÜŞMÜŞ BİR LGBT PEŞİNE"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGBT'yi desteklediğini belirten Soylu, "Türkiye Yüzyılı değerler yüzyılı. Kemal Kılıçdaroğlu düşmüş bir LGBT peşine. Adamın bir derdi var. Erkeklerle erkekleri evlendirecek, kadınlarla da kadınları. Tövbe estağfurullah. Hakikaten böyle anlayışı ortaya koyan bir siyasi parti lideri olur mu?” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Düşmüş bir LGBT peşine, erkeklerle erkekleri evlendirecek, kadınlarla da kadınları

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