Bakan Soylu kötü haberi duyurdu: Kendisi, eşi ve kızının korona testi pozitif çıktı

Bakan Soylu, Twitter hesabından hesabından yaptığı açıklamada," Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test, eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab - ı Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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