Bakan Soylu, kritik operasyonu açıkladı! 3 ton 553 kilo metamfetamin ele geçirildi

Emniyet güçleri zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre Türkiye'de en yüksek metamfetaminin yakalandığı operasyon gerçekleşti.
Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 6 aylık takibin ardından 16 - 23 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 3 ton 553 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler ise devam ediyor.
BAKAN SOYLU DUYURDU
Bakan Soylu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Türkiye’de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 24, 2022
İstanbul’da 6 aylık takibin ardından
16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda;
3 TON 533 KİLO METAMFETAMİN
ELE GEÇİRİLDİ,
12 KİŞİ TUTUKLANDI,
10 KİŞİ hakkında adli işlemler sürüyor.
İstanbul Emniyetimize Tebrikler?