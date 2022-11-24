Bakan Soylu, kritik operasyonu açıkladı! 3 ton 553 kilo metamfetamin ele geçirildi

Emniyet güçleri zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre Türkiye'de en yüksek metamfetaminin yakalandığı operasyon gerçekleşti.

Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 6 aylık takibin ardından 16 - 23 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 3 ton 553 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler ise devam ediyor.

BAKAN SOYLU DUYURDU

Bakan Soylu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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