Bakan Soylu, Malatya’daki polislerin yeni yılını kutladı

Malatya protokolünün yılbaşı gecesi polis merkezini ziyareti sırasında, telefonla ulaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm emniyet teşkilatının yeni yılını kutladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder yılbaşı gecesi Beydağı Polis Merkezini ziyaret ederek emniyet teşkilatının yeni yılını kutladı.

Bu sırada Hakkari'de güvenlik güçleri ile birlikte yılbaşını geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milletvekili Çalık'ın araması ile telefondan karakoldaki polislerle görüştü. Tüm emniyet teşkilatının yeni yılını kutlayan Bakan Soylu, "Bizde şuanda Hakkari Yükekova'da bulunan Evliya Üst Bölgesi'ndeki askerlerle birlikteyiz. Buradaki kahramanlarımızın da hepinize salamları var. 2019 yılı milletimiz, ülkemiz, insanlık ve İslam alemi için hayırlara vesile olur inşallah temennimiz bu. Bu gecenin huzurlu geçmesi adına görevini yapan bütün arkadaşlarımızın Cenabı Allah yardımcısı olsun, hepsini tek tek kutluyorum" dedi.

Beydağı Polis Merkezi Amiri Ramazan Saruhan ise Malatya'da şuan asayişinde sıkıntı olmadığını söyleyerek 7/24 görev başında halkın huzuru için çalıştıklarını söyledi.

Telefonla Bakan Soylu ile görüşen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Sizin şahsınızda tüm emniyeti teşkilatımızın yeni yıllarını en içten dileklerimizle kutluyorum. Allah sizleri esirgesin. Yeni yılın milletimize barış huzur getirmesini temenni ediyorum. Buradaki arkadaşlarımızın da sizlere selamları var" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çalık ise ülkenin güvenliğini tesis ettikleri için kahraman polislere ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ederek, "2019 yılın memleketimize ve dünyaya huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu vatanın birlik ve beraberliği için iç ve dış düşmanlara karşı mücadele ederken şehit olan tüm polis kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da yeni yılın tün insanlığa hayır getirmesi temennisinde bulunarak, emniyet teşkilatının yeni yılını kutladı.

Kaynak: İHA