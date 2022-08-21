Bakan Soylu, Mardin'deki kazada vefat edenlerin cenaze törenlerine katıldı! Vatandaşlar, gözyaşları içinde toprağa verildi!

Mardin'in Derik ilçesinde gerçekleşen ve yürekleri sızlatan kaza sonrası 20 vatandaş vefat etmişti. Kazada vefat eden 3 kişinin cenaze törenleri düzenlendi, törenlere Bakan Soylu da katıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Tüm ülke, dün akşama doğru Mardin'den gelen kaza haberiyle sarsılmıştı. 20 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası bölgede yapılan inceleme çalışmalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılmıştı. Olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Gün boyu onun acısıyla ıstırap içinde olurken akşamüstü Derik’te böyle bir aldık. İki tırın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Yaralılarımıza Cenabı Allah’tan şifa diliyorum. Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızca soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her ne ise bütün süreç tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimizde bu konuda çaba içerisindedirler” ifadelerine yer vermişti.

Bakan Soylu, Mardin'deki kazada vefat edenlerin cenaze törenlerine katıldı! Vatandaşlar, gözyaşları içinde toprağa verildi!

CENAZE TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Derik ilçesinde gerçekleşen zincirleme kazada 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmış, 6'sının durumunun ağır olduğu bildirilmişti. Kaza sonrası, vefat eden İsa Ayabe, Şervan Tanrısever ve Mihriban Tanrısever için cenaze ve defin töreni düzenlendi. İnceleme için Mardin'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, gözyaşları içinde düzenlenen törenlere katıldı.

Bakan Soylu, Mardin'deki kazada vefat edenlerin cenaze törenlerine katıldı! Vatandaşlar, gözyaşları içinde toprağa verildi!

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