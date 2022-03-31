Bakan Soylu muhalefet partilerine sert çıktı: "Aslı vatana ihanettir"

Türkiye Belediyeler Birliğinde Sivil Toplumla İlişkiler İl müdürlerine yönelik eğitim toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantısı sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Muhalefet partilerinin bildirisine ilişkin açıklama yapan soylu: "Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz" ifadelerini kullandı.

"İŞİN MUHATABI CEVABINI VERECEK"

Bakan Soylu'ya, CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisinin 28 Şubat'ta paylaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin ortak metnin, yabancı büyükelçi tarafından redakte edildiği iddiası hatırlatıldı.

"ASLI VATANA İHANETTİR"

Soylu, iddiaya ilişkin şu açıklamaları yaptı: "Kaç günden beri söylüyorum, devam ediyorum. İşin muhatabı bellidir. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz. Bir şifre daha verdim."

Muhalefet partilerinin bu durumu bilip bilmediğinin sorulması üzerine ise Soylu, "Diğer partiler sorsun, ben soruyorum. Onlar niye sormuyor? Onların en azından benim kadar, en azından sizin kadar bir merakı yok mu? Ama biliyorlardır gibime geliyor" diye konuştu.

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