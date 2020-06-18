Bakan Soylu o habere tepki gösterdi: Namussuzluktur

Sözcü Gazetesinde Saygı Öztürk imzasıyla yayımlanan "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Soylu, haberi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur.Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır.Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı.Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"