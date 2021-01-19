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  3. Bakan Soylu, ODATV'ye açtığı davayı kazandı: 15 bin lira tazminat alacak

Bakan Soylu, ODATV'ye açtığı davayı kazandı: 15 bin lira tazminat alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ODATV tarafından yayımlanan "Süleyman Soylu'yu üzecek gözaltılar" başlıklı haberde "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtığı dava sonucunda Odatv'den 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

Bakan Soylu, ODATV'ye açtığı davayı kazandı: 15 bin lira tazminat alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ODATV tarafından yayımlanan bir haberde "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtığı dava sonucunda Odatv'den 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Odatv hakkında 10 Eylül 2018'de yayınladığı ve aralarında "Süleyman Soylu'yu üzecek gözaltılar" başlıklı haberin de yer aldığı paylaşımlar üzerine kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, iftira ve hakarete uğradığı gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi yargılama sonucunda davayı kısmen kabul ederek, internet sitesinin Soylu'ya 15 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine hükmetti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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