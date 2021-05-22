Bakan Soylu suç duyurusunda bulunmuştu! Hadi ve Süleyman Özışık'ın ev ve işyerlerine polis baskını

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çektiği videolar ile hedef alan suç örgütü lideri Sedat Peker'le iletişim halinde oldukları ortaya çıkan gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

BAKAN SOYLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'da Özışık kardeşler hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan yaptığı suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A ARAMA İÇİN TALİMAT YAZISI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yapılması için talimat yazısı yazdı.

BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONLARINA EL KONULDU

A Haber'de yer alan habere göre talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği'nden çıkan arama kararı sonrasında, Özışık kardeşlerin ikametlerinde İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Özışık kardeşlerin Ataşehir'deki adreslerinde bulunan iki adet bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.