Bakan Soylu, TBMM kürsüsünde CHP'ye sert çıktı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sert çıktı.

"HDP ile beraber tuttuğunuz politikalar sizi tarihin hezimetiyle ve bir vicdan sorumluğuyla karşı karşıya bırakacak." diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir, bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. İki, bu aziz millette Kürt düşmanlığı yoktur. Üç, bu ülkede kimin paravanı olduğunu bildiğimiz ve kırk yıldır emperyalizmin oyuncağı olarak bu ülkeye kan kusturmaya çalışan PKK'ya karşı karşıtlık ve düşmanlık vardır. Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. Aleviler de asli unsurudur. İstismarlarınızı bu gazi Meclis altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz."

BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Bakan Soylu, zaman zaman tansiyonun yükseldiği konuşma anlarında net ifadeler kullandı. "Biz devletiz, biz devlet suçların peşindeyiz. Suçluların iftirasını, suçluların yalanlarını ve suçluların ortaya koyduğu dedikoduları şu gazi Meclis'in altına getirdiniz. Devleti töhmet altında bıraktınız. Devlete iftira ettiniz. Bu milletin evladı olarak söylüyorum. Vallahi size bu devlete iftira ettirmem. Billahi size devlete iftira ettirmem." diyen Bakan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Kendisine 10 bin dolar alan siyasetçinin sorulmasına Soylu, "Kılıçdaroğlu, '108 tane AKP içerisinde ByLock'çu var' dedi. Bu itiraftan sonra yok oldu. 108 tane ByLock'çu milletvekilini açıklamayan namerttir'' ifadeleriyle yanıt verdi.

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