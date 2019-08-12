Bakan Soylu: Trafikteki ölümlerde yüzde 32'lik azalma var

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eyüp ilçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde, "Biz hükümet olarak da yerel yönetimler olarak da çok güçlüyüz. Yıl başından itibaren trafik ile ilgili aldığımız tedbirlerle birlikte, trafikteki ölümlerde yüzde 32'lik bir azalma söz konusu" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Eyüp İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bayramlaştı. Soylu, salonda bulunan çocuklara da bayram harçlığı verdi. Bayramlaşma toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Eyüp Sultan Ak Parti İlçe teşkilatı katıldı.

"İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU 2019 YILINA VURULAN EN ÖNEMLİ MÜHÜRLERDEN BİRİSİ"

Bakan Soylu, "Dün Hakkari'de Şehit Bedirhan Karakaya üst bölgesinde bulunurken, Sayın Cumhurbaşkanımız ile orada görev yapan polis özel harekatımız, jandarmamız, askerlerimiz. Onlarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı bayramlaştılar. Kendisine bugün buraya geleceğimizi söyleyince, hem selamlarını hem bayram dileklerini ilettiler. Bir bayram daha birlikteyiz. Bayramı huzur içerişinde bir arada geçiriyoruz. Duamız hep bu olmuştur. Allah bu memlekete birlikte huzur içinde bayramlar geçirmeyi nasip etsin. Hem coğrafyamızın, hem insanlığımızın buna ihtiyacı var. Etrafımızdaki coğrafyada yaşananlara şahidiz ve kalbimizle, vicdanımızla, bu acıların her birini hissediyoruz. Geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız iki önemli açılış yaptı. Bunlardan birisi Şehir Hastanesi ki gezip gördüğümüzde insanımızın nasıl bir hizmetle karşılayabileceğimizi hissettiğimizde göğsümüz kabardı. Hani derler ya; "5 yıldızlı otel gibi onun fersah fersah üstünde." Ondan önce İzmir-İstanbul Otoyolu ile yaptığı açılış 2019 yılına vurulan en önemli mühürlerden birisi" ifadelerini kullandı.

TRAFİKTEKİ ÖLÜMLERDE YÜZDE 32'LİK BİR AZALMA VAR

Bayram öncesinde trafikte tedbirler aldıklarını ifade eden Soylu, "Biraz önce sayın genel başkanımızın ifade ettiği gibi milletimizin bizden beklentilerini karşılayabilmek ve gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye emanet etmektir. Biz hükümet olarak da yerel yönetimler olarak da çok güçlüyüz. Yıl başından itibaren trafik ile ilgili aldığımız tedbirlerle birlikte, trafikteki ölümlerde yüzde 32'lik bir azalma söz konusu. Bu önemli bir rakam. Bayramda yollarımızda neredeyse 10 km'de bir denetim ve tedbirlerimizi ortaya koyduk. Dönerken de bunu sağlayacağız ve devam edeceğiz. Özelikle kazaların olmaması için büyük çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

"SADECE TÜRKİYE DEĞİL DÜNYADAKİ TÜM MAZLUMLARIN UMUDUYUZ"

Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Kaya, "Ben de artık bir Eyüplü'yüm. Komşuyuz. Seçim çalışmalarında da birlikte çalıştık. Bundan sonra Eyüp'teki tüm gönüllere dokunmak üzere birlikte çalışacağız. Dünyanın 4 bir yanında huzurun, refahın hakim olması için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışıyoruz. AK Parti teşkilatı, milletin ve mazlumların umudu olmuş bir siyasi hareket. Sadece Türkiye değil dünyadaki tüm mazlumların umuduyuz. Allah'ın izniyle, teşkilatımızın gayretleriyle Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim bizi nice bayramlara birlikte eriştirsin" dedi.

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DHA