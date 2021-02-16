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  3. Bakan Soylu ve Akar'dan Kılıçdaroğlu'na flaş ziyaret: Gara operasyonunun detayları görüşülecek!

Bakan Soylu ve Akar'dan Kılıçdaroğlu'na flaş ziyaret: Gara operasyonunun detayları görüşülecek!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün saat 12.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

Bakan Soylu ve Akar'dan Kılıçdaroğlu'na flaş ziyaret: Gara operasyonunun detayları görüşülecek!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün saat 12.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Ziyaretin ana gündem maddesi, Pençe Kartal 2 Harekatı olacak.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde gerçekleştirilen harekata ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bilgi verileceği kaydedilirken iki bakanın saat 14.00'de de İYİ Parti binasına giderek Meral Akşener'e ziyarette bulunacağı öğrenildi. 

NE OLMUŞTU? 

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine kaçırılarak burada esir tutulan, aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 13 Türk vatandaşı, terör örgütü tarafından adice katledilmişti. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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