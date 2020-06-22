Bakan Soylu ve Pakdemirli sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Sel felaketinin yaşandığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi’ne giden Bakan Pakdemirli ve Bakan Soylu, incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Soylu, dün akşam 19.00 itibariyle şiddetlenen yağmurun Kestel Dudaklı ile Kayacık mahallelerinde etkili olduğunu belirterek, “Kader kızımız hayatı burada kaybetti. Biraz sonra cenazesini kılacağız. Allahtan rahmet diliyoruz. Diğer taraftan aynı aileden 5 kişi sele kapıldı. Bunlardan dördü Medine Bilen, Nazire Bilen, Ahmet Bilen ve Türkan Bilen’e ulaşıldı. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Derya'nın araması devam ediyor. Duamız canlı şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, havadan İKU ve diğer araçlarımız aramalara devam ediyorlar. AFAD ve kurtarma ekiplerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz aynı zamanda Aile Çalışma Sosyal Hizmetler, Çevre Şehircilik ekiplerimiz hasar tespiti yapıyor. Aynı zamanda psiko-sosyal destek sağlanacak” dedi.

"YARALARIN SARILMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMAKTADIR"



Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi beraber işin başından beri kriz masasının oluşturduklarını belirten Soylu, “Valilik koordinasyonunda gıda ve yol temizleme çalışmaları yapılıyor. Aracı sürükleyen su, bir yerde birikinti oluşturdu ve o araçlar alındı. Hala alınmaya devam ediyor. Bütün bunlarla beraber hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Hem de bir taraftan yaralar sarılması için gerekli adımlar atılmaktadır. Dün gece buradaki mahalle sakinleri ile konuştuklarımızda hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini söylediler. Bu konuda elbette gerekli tedbir alınacak. Kanalizasyon, altyapı, gerekli hizmetler bölgede var. Çok şiddetli bir yağış olunca bazen taşıyamıyor ve böyle hem maliyeti yüksek hem acı kayıplarla karşı karşıya kalıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı meteoroloji uyarıları çok önceden yapıyor uyarılara dikkat etmek gerekir. Gerekli tedbirleri almak gerekir. umuyoruz bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız” diye konuştu.

"25 BİN 650 DEKAR ALAN ZARAR GÖRMÜŞ GÖZÜKÜYOR"

Yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı da 1 milyon destek getirdik. Bugün itibariyle 50 kişi tarımsal hasarın çıkartılmasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 5 ilçe 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. 17 küçükbaş ve 58 tane arı kovanı telef oldu. Ağırlıklı hasar daha çok tarım arazilerinde olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız özellikle meteorolojik uyarıları dikkate alması gerekiyor Meteoroloji olarak zamanında yerinde dün uyarılarımızın hepsini yapmıştık. Dere yataklarına asla yerleşim düşünmememiz gerekiyor. Memleketin dört yanında dere yataklarında riskli bölgelerde yerler var. Bunun sonucu üzücü olabiliyor. Dere yataklarına asla ev yapmamak gerekiyor” dedi.

"DSİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Tarım sigortası olanların mağdur olmadığına da dikkat çeken Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım sigortası olanlar mağdur olmuyorlar. maalesef TARSİM sigortası kapsamında kalanlar dışında il ilçe müdürlüklerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. İl ilçe müdürlüklerimizin yaptıkları tespitler kapsamında borcunu ertelemek isteyen vatandaşlar ve taksitlendirmek isteyenlerin var olduğunu söyleyelim. Devlet Su İşleri ekipleri burada çalışmalarını sürdürüyor”