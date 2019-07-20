Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çeşme Paşalimanı'ndaki kampında kalan gençleri ziyaret etti. Soylu, "Siz bizim gözbebeğimizsiniz. Bugün ne kadar çalışıyorsak, gayret gösteriyorsak sizin güzelliklerle buluşmanız için" dedi. Pakdemirli ise kampa katılan genç kızların mutlaka kariyer yapması gerektiğini belirterek, "Evlenip çocuk da yapacaksanız mutlaka çalışın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çeşme Paşalimanı'ndaki kampında kalan gençleri ziyaret etti. Kampta ilk olarak yemekhanede gençlerle bir araya gelen Bakanlar, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Ardından öğrencilerin arasına oturan Bakanlar, onlara birer de konuşma yaptı. Gençlere ilk konuşmayı yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kampa katılan genç kızların mutlaka kariyer yapması gerektiğini belirterek, "Evlenip çocuk da yapacaksanız mutlaka çalışın. İyi eğitim için çalışıyoruz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bu nedenle gençlerin iyi yetişmesi çok önemli" dedi. Japonya ziyaretinde insanların birlikte çalışmaktan keyif aldığını gözlemlediğini de aktaran Bakan Pakdemirli, "Planlı programlı olmalıyız. Sizler çok şanslı bir gençliksiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönettiği bir döneme denk geldiniz. Kalkınmamız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile başladı. Son 15 yılda da Türkiye'de çok önemli şeyler oldu. İyi bir yönetim sistemine kavuştuk, eksiklerimizi giderip emaneti size teslim edeceğiz" diye konuştu.

'SİZ BİZİM GÖZBEBEĞİMİZSİNİZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Siz bizim gözbebeğimizsiniz. Bugün ne kadar çalışıyorsak, gayret gösteriyorsak sizin güzelliklerle buluşmanız için. Gençlerin okullarında rahat etmesini, özgür bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Huzurlu bir yaşamı, mutlu bir geleceği, güçlü Türkiye'yi sizin önünüze koyabilmek için gayret sarf ediyoruz. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere müsaade etmemek için, sizin üniversitelerde bilim ve ilimle buluşmanız, güzel mesleklerle ulaşmanız için birlikte gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını iletiyorum" dedi. Türkiye'deki 38 gençlik kampına 800 bin kişinin müracaat ettiğini ifade eden Soylu, "Bu o kadar güzel bir etkinlik ki bizim de sizin yaşınızda olasımız geldi. İnanıyorum ki 6 gün içinde güzel etkinlikler olacak. Burada kurduğunuz arkadaşlıkları devam ettirin. Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Kardeşlik içinde güzel, yaşanır bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Siz de sizden sonrakilere bırakacaksınız" diye konuştu.

GENÇLERİN ETKİNLİKLERİNİ İZLEDİLER, BİRLİKTE OYUN OYNADILAR

Soylu ve Pakdemirli, konuşmalarının ardından kamptaki etkinlik alanını tek tek gezdi. Halk oyunundan, tenise, müzikten ebru yapım atölyesine kadar tüm birimleri gezdi. Okçuluk kursunun verildiği noktada Bakan Pakdemirli, okla iki atış yaptı. İkinci atışın başarılı olması üzerine de öğrencilerden ve Bakan Soylu'dan alkış aldı. Kortta ise bu kez Bakan Soylu, raketi eline alıp öğrencilerle tenis oynadı. Bu sırada Bakan Pakdemirli de, gazetecilerdin birisinin kamerasını alıp tenis oynayan Soylu'yu çekti. Öğrencilerin faaliyetlerini yakından izleyen onları alkışlayan destek veren Soylu daha sonra, incelemelerde bulunmak üzere Çeşme Limanı'na geçti.

FOTOĞRAFLI

DHA