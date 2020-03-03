Bakan Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla sınır kapılarına adeta akın eden göçmenlerin Yunanistan'a geçişli sürerken, Türkiye'den ayrılan göçmenlerin sayısını Bakan Soylu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469"
Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 3, 2020
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