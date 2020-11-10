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  3. Bakan Soylu'dan Albayrak'a veda mesajı

Bakan Soylu'dan Albayrak'a veda mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa eden eski bakan Berat Albayrak için sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak, gayreti ve şükranları için Albayrak'a şükranlarını sundu.

Bakan Soylu'dan Albayrak'a veda mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı görevinden 'sağlık sorunları' gerekçesiyle istifa eden eski bakan Berat Albayrak'a şükranlarını sundu. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Ablbayrak'a yönelik bir mesaj yayımlayan Bakan Soylu, "Gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Bakan Süleyman Soylu, beş yıl boyunca Büyük Türkiye için birlikte çalıştığı Berat Albayrak için 'Arkadaşım, dostum' sözlerini kullanarak paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sayın Berat Albayrak’a ülkem, Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi. 

 

 

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Bakan Soylu'dan Albayrak'a veda mesajı

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albaytak, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yayımladığı bir metin ile istifa ettiğini duyurdu. Sağlık sorunları nedeniyle bu kararı verdiğini belirten Albayrakîn paylaşımı hakkında resmi bir açıklama henüz gelmemişken AK Partili isimlerden Berat Albayrak'a destek yağdı. 

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Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın bugün sosyal medya hesabından yayınlanan bir açıklama dikkat çekti. Bakan Albayrak'ın hesabından "Kamuoyunun dikkatine" başlığı ile yayınlanan açıklamada sağlık sorunları nedeniyle Bakanlıktan istifa ettiği ifade edildi.  Bakan Albayrak'ın istifası ile ilgili bilgi sadece sosyal medyadan yayımlanırken, bir gün sonra İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilerek kabul edildiği belirtildi. 

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Berna Akkaya
Editör


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