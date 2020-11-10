Bakan Soylu'dan Albayrak'a veda mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı görevinden 'sağlık sorunları' gerekçesiyle istifa eden eski bakan Berat Albayrak'a şükranlarını sundu. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Ablbayrak'a yönelik bir mesaj yayımlayan Bakan Soylu, "Gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN KRİTİK BİR DÖNEMDE BİRLİKTE ÇALIŞTIK"

Bakan Süleyman Soylu, beş yıl boyunca Büyük Türkiye için birlikte çalıştığı Berat Albayrak için 'Arkadaşım, dostum' sözlerini kullanarak paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sayın Berat Albayrak’a ülkem, Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sn Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 10, 2020

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BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albaytak, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yayımladığı bir metin ile istifa ettiğini duyurdu. Sağlık sorunları nedeniyle bu kararı verdiğini belirten Albayrakîn paylaşımı hakkında resmi bir açıklama henüz gelmemişken AK Partili isimlerden Berat Albayrak'a destek yağdı.

Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın bugün sosyal medya hesabından yayınlanan bir açıklama dikkat çekti. Bakan Albayrak'ın hesabından "Kamuoyunun dikkatine" başlığı ile yayınlanan açıklamada sağlık sorunları nedeniyle Bakanlıktan istifa ettiği ifade edildi. Bakan Albayrak'ın istifası ile ilgili bilgi sadece sosyal medyadan yayımlanırken, bir gün sonra İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilerek kabul edildiği belirtildi.

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