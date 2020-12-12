Bakan Soylu'dan alkol satışı açıklaması: Kısıtlama getirmekte haklıyız

İçişleri Bakanlığınca , sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde alkol satışı yapılmamasına karar verilmişti ve konu kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Bu kapsamda Nagehan Alçı'nın konuya ilişkin görüşlerine başvurduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nagehan Alçı'nın "Sayın Bakan marketler açıkken içindeki içki bölümlerinin kapalı olmasına ne gerek var? Bu yeni bir tartışma ve lüzumsuz kutuplaşma başlatmaz mı? Neden böyle bir karar aldınız?" sorusuna yanıt veren Bakan Soylu, "Nagehan Hanım, devlet olarak aldığımız karar dünyayla uyumlu. Her şeyden tartışma çıkarıp ortalığı bulandırmak isteyenler Avrupa’daki örneklere baksınlar. Avrupa’da yapılandan farklı bir uygulama yok. Sosyal mesafe deyip duruyoruz. İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip. Tabii ki kısıtlama getirmekte haklıyız" diye konuştu.

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN TAVSİYESİ VAR"

Alçı'nın "Ama içkiyi restoranda barda içmekten bahsedilmiyor Sayın Soylu. Restoran ve bar için haklısınız ama onlar zaten kapalı. İnsanlar evlerine içki alacaklar. Akşam yemeğinde sofrada içecekler. Evde sosyal mesafe mi olur?" demesine Bakan Soylu şu yanıtı verdi:

"Koronavirüs önlemleri kapsamında Batı’da bütün ülkeler içki satışına kısıtlamalar getiriyorlar. Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı ve tavsiyesi var salgınla mücadeleye içkinin olumsuz etkisi üzerine. Bilimsel bakışla da uyumlu bizim kararımız. İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok"

Hafta sonu alkol satışı yasaklandı mı, yasak mı? Hangi illerde, saat kaçta uygulanıyor?

Ankara'da içki satışına yasak mı geldi? Ankara'da hafta sonu alkol alınıyor mu?

Ankara'da hafta sonu alkol satışına yasak!