Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?Son dakika... İzmir Valisi Köşger açıkladı: Kamu çalışanları idari izinli sayılacakFenerbahçe dünyada birinci! Ocak ayında etkileşim rekoru kırıldı!Haftalık burç yorumu 1 Şubat - 7 Şubat 2021 | Nuray Sayarı Haftalık Burç YorumlarıBir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 2 Şubat 2021 Salı?Bakan Soylu'dan Boğaziçi öğrencilerine 'Tuzağa düşmeyin' uyarısı!Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Uğur kimdir? Serhat Parıl kimdir? Nereli, kaç yaşında?15 Şubatta ilk hangi sınıflar açılacak? 15 Şubatta hangi sınıflar okula gidecek?Mesut Özil ilk kez kadroda! Hatayspor deplasmanında oynayacak m?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bakan Soylu'dan Boğaziçi öğrencilerine 'Tuzağa düşmeyin' uyarısı!

Bakan Soylu'dan Boğaziçi öğrencilerine 'Tuzağa düşmeyin' uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yaptığı paylaşımda Boğaziçili öğrencileri uyarmasının ardından "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Boğaziçi öğrencilerine 'Tuzağa düşmeyin' uyarısı!

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır." ifadelerini kullandı.

"KART SİYASETÇİLERİN TUZAĞINA DÜŞMEYİN"

Bakan Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı "Tuzağa düşmeyin..." başlıklı paylaşımında şunları kaydetti:

"Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır.

Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır.

Bakan Soylu'dan Boğaziçi öğrencilerine 'Tuzağa düşmeyin' uyarısı!

Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin...

Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır."

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT