Bakan Soylu'dan Boğaziçi öğrencilerine 'Tuzağa düşmeyin' uyarısı!

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır." ifadelerini kullandı.

"KART SİYASETÇİLERİN TUZAĞINA DÜŞMEYİN"

Bakan Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı "Tuzağa düşmeyin..." başlıklı paylaşımında şunları kaydetti:

"Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır.

Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır.

Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin...

Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır."