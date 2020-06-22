Bakan Soylu'dan Bursa'daki sel felaketi ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel felaketi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Toplam 6 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisi oluşmuştu. Toplam 5 vatandaşımızı selde kaybetttik. Bunun yanı sıra sayın bakanımızla ve buradaki heyetimizle birlikte tüm hasara uğrayan yerleri ziyaret ettik. Orada gerek maddi hasarlar vardı, gerek tarımsal hasarlar vardı. Bunlarla ilgili alt yapı ekiplerimiz çalışıyorlar.

Evi hasar gören vatandaşlarımıza 5 bin TL'ye kadar yardım yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...