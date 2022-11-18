Bakan Soylu'dan bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalar! İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının detaylarını anlattı

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor. Bu kapsamda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, , AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığının bütçesi için görüşmeler başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yaptı.

Bakan Soylu daha sonra gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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Terörle mücadelede; terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir.

Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor.

"MERSİN VE İSTİKLAL CADDESİ SALDIRILARININ YAŞANMASI, TÜRKİYE’Yİ YENİDEN KÜRESEL İSTİKRARSIZLIK CENDERESİNE ÇEKME DENEMESİDİR"

Birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, yüzyılın seçimine yaklaşılırken, Türkiye’yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. Başta ABD olmak üzere küresel efendiler tarafından verilen mesaj, tam bağımsızlık yolculuğundaki Türkiye’yi, etrafındaki coğrafyayı istikrara kavuşturma çabalarının, dünyaya sözünü söylemesini engellemeye yöneliktir.

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Her iki olaydaki organizasyon, talimatının geldiği yer, eylemcilere verilen eğitim seviyesi, küresel sistemin üzerimizde oynadığı oyunun büyüklüğüne işarettir. İstiklal Caddesi saldırısı PKK’nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından bir tanesidir. Failini bulduk. Şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Elbette içimiz yanıyor. Biz bunlarla her saniye yüzleşiyoruz.

Birileri bu millete partisinin sitesindeki terörist listesinin hesabını elbette vermelidir. Biz o listeyi elbette unutmayız.

PKK’nın adını, tasmasını tutan sahibinin adını anmadan yapılan basın açıklamaları bizim gözümüzü boyamaz. İstiklal Caddesi saldırısının ilk gününde HDP ve Demirtaş’ın basın açıklamaları demek ki örgüt bunlara Haber de vermiyor.

TAKSİM'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Üzerinden iki gün geçince hizaya geldiler. Demirtaş ihanet içeren bir kalem almış ve yine devlete iftira atan bir yazı kaleme almış.

Mersin saldırısı da Münbiç’ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç’ten oldu.

Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.

Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörün kaynağı nereyse orası kurutulacak. 29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Uyuşturucu suçlarından 119 bin 134 kişi içeride. Uyuşturucu sınırlarını kapatabilmek için büyük mücadele veriliyor.

Gözaltına aldığımız kişilerde tutuklama oranı diğer ülkelerden yüksektir.

2 buçuk yıldır bütün sistemimiz alarma geçirdik. Metanfetamin gibi kullanıcısı yüksek olduğu dönemde bu sonuçlara ulaştık. İlk kez uyuşturucu satanların sayısı 18 binden 13 bine kadar indi.

"İFTİRA ATANLAR NAMERTTİR, DELİLLERİ TEK TEK ORTAYA KOYSUN HESAPLAŞALIM"

Uyuşturucu PKK’nın büyük finans kaynağıdır. Almanya’daki raporda AB’de uyuşturucunun yüzde 80’inin PKK kaynaklı olduğu görülmüştür. Yaklaşan seçim bazılarının psikolojini bozmuştur. Bu mücadeleyi veren güçlerimize iftira atılmamalıydı. Kimse kusura bakmasın devletin ve kurumlarını temsil eden kişiler olarak buradayız. İftira atanlar namerttir, delilleri tek tek ortaya koysun hesaplaşalım.

"TÜRKİYE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELENİN EN PARLAK DÖNEMİNİ YAŞAMAKTADIR"

Türkiye uyuşturucuyla mücadelenin en parlak dönemini yaşamaktadır. Mücadelemizin 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon ile 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucu PKK’nın en büyük finans kaynağıdır.

"TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN SAYISI"

Uyuşturucu ile ilgili bu iftiralar yabancı büyükelçilerin morfini altındadır. Bugün batının oyuncağı olan kimseler bu mücadeleyi karalamaya çalışmaktadır. Düzensiz veya kaçak göçle mücadelede yaptığımız önlemler caydırıcılık sağlıyor. 3 milyon 595 bin Suriyeli ülkemizde yaşıyor.

"ÜLKEMİZDE YAŞAYAN HİÇBİR YABANCININ SEÇİMLERDE OY KULLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Alınan sınır tedbirleri ile göç baskısı azalmıştır. 2016 yılından 1.3 milyon kaçak göçmen engellenmiştir. Mesele yönetmektir biz de bunu yapıyoruz. Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil.

2021 yılını afet yılı ilan ettik 51 milyondan fazla vatandaşımıza eğitim verdik. AFAD gönüllülük sistemimize başvuran kişi sayısı 595 bin. Afetlerin olmasını engelleyemeyiz ancak afetlere dayanıklı şehirler inşa edebiliriz.

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